Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar"

27.05.2022 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar"

-"Bu ülkenin gelişmesi için üreten herkes bizim gözümüzde takdire şayandır"

-"1994 ve 2001 krizleri gölgesinde hükümeti devraldık. Hızla güven iklimini tesis ettik. Ülkemiz şaha kalktı. Marmaray, Avrasya tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü'nü milletimizin hizmetine sunduk"

-" İzmir'e eskiden 7 saatte gidiliyordu, artık 3-3,5 saatte gidiliyor. Yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. Eserlerimizi görenler bize neler yapmışsınız diyor. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Asya'yı bir kez daha bağladık"

-"Utanmadan 'kaçacak' diyor, Erdoğanı 15 Temmuz gecesinde kaçırtamadınız ama sen ise tankların arasından o FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde kaçtın. Bakırköy'de keyif kahvesi içtin"

-"Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burada. Erdoğan bu ülkede hizmet vermeye devam edecek"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK merkez ofisi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar

YORUMLAR
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Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı GÜNDEM / 26 Mayıs 2022 GÜNDEM / 26 Mayıs 2022
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Osmangazi Köprüsü, Muhalefet, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet sadece akılları bulandırmanın gayretinde. 27 Mayıs sürecinde yaptıklarını şimdi tekrarlıyorlar" - Son Dakika
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