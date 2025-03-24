Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl ki FETÖ\'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Eğitim Ailesi" iftar programında eğitimcilere hitap etti. Eğitim camiası mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah iki gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mukaddes günlerin eğitim-öğretim camiamızla birlikte milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin vasıtasıyla gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize, hocalarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Göz bebekleri olan öğrencilerini ve yüksek mefkurelerini bizlere emanet ederek şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Hayatlarını Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlere de şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diledi. Her milletin kendi özüyle, kendi cevheriyle yol aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletler eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs eder. Merhum Sezai Karakoç bu hususu şu cümlelerle ifade etmiştir; 'İlhamımız kendi medeniyet ve kültürümüzün içindeki ilhamdır. Terk edilmiş hazinemizde arayalım.' Kaybettiğimiz altın ilham anahtarını kendi hazinemizde arayan nitelikli, bilinçli ve erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir. Son iki asırdır bu milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizlerin asli sorumluluğudur. Çağı yalnızca kuşatmakla kalmayıp onun ötesine geçen, bilgiyi hikmetle, faziletle, basiret ve ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, "Geçmişin tek tipleştirici, köküne, tarihine uzak modellerinden çok çektik. Her bir öğrencinin eğilim ve yeteneklerinin göz önüne alındığı, şartlara özel tasarlanmış çağdaş bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik. Alt yapısından teknik imkanlarına eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik" açıklamasını yaptı.

Müfredatta yaptıkları reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdiklerini, 360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam derslik sayısını 735 bine çıkardıklarını bildiren Erdoğan, "Öğrencilerimizin ders araç gereçlerine erişimi en üst düzeydedir. Modern eğitim bilişim sistemiyle çocuklarımız eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşıyor. Yine iktidarlarımız döneminde 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak, 4 milyara yakın ders kitabını ücretsiz dağıtarak, eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki birçok engeli ortadan kaldırdık. Burada tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmet ve yeniliğe imza attık. Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz. Geriden gelen değil, evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanındaki çalışmaları bundan sonra da geniş bir perspektiften değerlendireceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde attığımız güçlü adımları siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye yüzyılında da inşallah çok daha dirayetli şekilde sürdüreceğiz. Sizlerin şahsında tüm öğretmenlerimize katkıları, emekleri, özverili çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir medeniyet yoktur ki asırlara yayılan fetihlerini ilim adamlarıyla, eğitim kurumlarıyla, bilimsel çalışmalarla desteklememiş olsun. Bizim medeniyetimiz de Selçuklulardan Osmanlı'ya bir yandan destan niteliğinde zaferlere imza atarken, diğer yandan devrin en büyük, en seçkin eğitim kurumlarını ihdas etmiştir. Nizamiye Medreseleri, Fatih Medreseleri ve daha nice ilim yuvası çağ açıp çağ kapayan büyük fetihlerle yükselmişlerdir. Ali Kuşçu'dan İbn-i Sina'ya kadar kendi coğrafyalarının yanı sıra Batı medeniyetinin de gelişimine öncülük etmiş yüzlerce mütefekkir milletimize yeni ufuklar çizmiş, ilim perspektifine derinlik kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Bilim yapmadan, sağlam bir eğitim sistemi kurmadan, kalemi kılıçtan üstün tutmadan kalıcı hale gelinemeyeceğini, insanlık için cazibe merkezi oluşturulamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Erdemle teknolojiyi, erdemle yapay zekayı bir araya getiremezseniz asla yeni yollar açamazsınız. Şurayı özellikle dikkatlerinize getiriyorum. Eğitim, başkaları tarafından üretilen bilgiyi olduğu gibi almak, yani fikir ithalatı yapmak değildir. Tam tersine eğitim kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesabatını oluşturmaktır. Eğitim, özüne ve değerlerine sadık kalarak tekamül edebilmektir. Yerinde sayanlar değil, belli bir yol haritasıyla yürüyenler hedefe ulaşabilir. İşte biz de bunun çabasındayız. Evrenseli ıskalamadan, kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz. Ancak kendi kelimelerimizle tefekkür ettiğimiz, kendi zihin dünyamızla ürettiğimiz takdirde yeni sözler söyleyebilir, medeniyetimize ve dünyaya yeni değerler kazandırabiliriz. Bakınız Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u yeni toplar döktürerek, yeni teknikler geliştirerek, yeni yöntemler tatbik ederek fethetti. Biz de kültür emperyalizmi karşısında bunu yapmalıyız. Her birinizden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler Türkiye'nin çok kritik bir eşikte, tarihinin en önemli atılımını yapmaya hazırlandığı bir dönemin arefesinde son derece mühim bir vazife üstleniyorsunuz" diye konuştu.

Öğretmenlere hitap eden Erodoğan, "Bilhassa nüfus artış hızının alarm verdiği günlerde genç zihinleri bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu dirayeti, bu kararlılığı, bu vizyonu evlatlarımıza sunmanız, Türkiye'nin önündeki bir asırlık yeni yolun kilometre taşları olacaktır. İnanıyorum ki her biriniz bu hassasiyetle hem ülkemize hem de insanlığa önemli katkıları yapacak, yüz binlerce genç yetiştireceksiniz. Sevgili öğrenciler burada şunu da açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Görüyoruz ki zaman zaman gençlerimiz, çocuklarımız hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabiliyor. Her kuşak bir sonraki neslin sadece farklılıklarına odaklanıyor. Eksiklerine, hatalarına büyüteçle bakarak hakkaniyetli tespitler yapmakta zorlanıyor. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmuyorum. Açıkçası ben yeni nesillerden, gençlerimizden çok ama çok ümitvarım. Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençlik adeta fırtına gibi esiyor. Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin elhamdülillah gümbür gümbür geldiğini görüyorum. Bu gençleri gördükçe de Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağından hiç şüphe duymuyorum" dedi.

"Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Tüm mücadelemiz işte bu gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye'nin inşası içindir. Şunun da altını çizmek durumundayım. Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, bilumum marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz de yoktur. Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bazı gençlerin heyecanının arkasına saklanan korkakların yaptıkları ucuz hesapların elbette bilincindeyiz. Geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatmış bu kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA