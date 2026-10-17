Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği günler oldu. Sağlıktaki bu tabloyu 24 yılda tam tersine çevirmeyi başardık."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği günler oldu. Sağlıktaki bu tabloyu 24 yılda tam tersine çevirmeyi başardık."
Kaynak: İHA