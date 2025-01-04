Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun\'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere Samsun'a geldi.
AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere saat 14.00 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Samsun protokolü karşıladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Dünya Lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da" diye paylaşımda bulundu. - SAMSUN
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