Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu\'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kaza sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

05.03.2024 16:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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