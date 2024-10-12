Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk şirketlerinin Sırbistan\'daki yatırımları her geçen gün artıyor

Politika

Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut" dedi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Belgrad'da düzenlenen Türkiye- Sırbistan İş Forumu'na katıldığını bildirdi. Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür ederek bakanların, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdikleri bu ziyaretin Sırbistan'la iş birliğine verdikleri önemin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

'EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİMİZİ İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN LOKOMOTİFİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nun iki ülke ve iş insanları için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini, ülkeler arasındaki iş birliğini tarihi ve kültürel bağlardan ilham alarak daha da geliştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan'la birlikte çalıştıklarını, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın ufkunu, ticaret diplomasimizin siz kıymetli temsilcileriyle dünyanın her yerinde yenilikçi ve etkili girişimlerle genişletmek için durmaksızın mesai harcıyoruz. Sırbistan, değerli dostum liderliğinde her alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan'ın ekonomik yükselişini biz de yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. 2023 senesinde bölgeye yönelik yabancı yatırımların yüzde 60'ından fazlasının 4,5 milyar avroyla Sırbistan'a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak görüyoruz."

'TİCARET HACMİMİZ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmine işaret ederek, "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı" dedi.

Bu yılın ilk 9 ayında geçen senenin rakamını yakalamanın, güçlenen ivmenin işareti olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bizim asıl hedefimiz 5 milyar dolar. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretlerimizi Sırbistan makamlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Burada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk firmalarının Sırbistan'da ayrıca yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağladığını, müteahhitlerin ise 95 projeyle 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladıklarını söyledi.

Sırbistan'da 842 firmanın faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Halkbank'ın buradaki faaliyetleri, Türkiye olarak Sırbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir. Bu başarıların elde edilmesinde, yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, firmalarımızın sorunlarıyla bizzat ilgilenen, iş insanlarımıza kapısını her daim açık tutan değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in hiç şüphesiz büyük katkıları bulunuyor" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLARI BİRLİKTE ATMAK HER İKİ ÜLKENİN MENFAATİNE OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bu samimi ve güçlü desteğinin ileriki süreçte artarak devam edeceğine yürekten inandığını, bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı görüşmelerde, iş dünyasına nasıl daha fazla katkıda bulunacaklarını enine boyuna değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye ile Sırbistan iş çevreleri arasında çok geniş bir iş birliği imkanı olduğu hususunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile mutabık olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için daha fazla çalışacağız. Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında da önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha çok faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayiine yönelik de önemli adımları birlikte atmak her iki ülkenin de menfaatine olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısındaki konuşmasını hatırlatarak, "Bilhassa savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa kapsamındaki projelerde de Sırbistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

TURİZMDE REKOR BEKLENTİSİ

İki ülke arasındaki ilişkilerde ulaşılan yüksek seviyenin bir diğer tezahürünün de turizm alanında tesis edilen yakın iş birliği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında turizm sektörünün gelişimi hem ekonomilerimize hem halklarımız arasındaki bağlara önemli katkılar sunuyor. Bu senenin sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının, 360 bin olan 2022 yılındaki rekoru aşacağını ümit ediyorum. Türk vatandaşlarının da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sıraya yerleşmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Kimlikle seyahat protokolünün onaylanmasına müteakip bu sayılarda kayda değer bir artış yaşanmasını bekliyoruz."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gündemlerindeki konuları yapıcı ve samimi bir atmosferde tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşmayla ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirdiklerini kaydetti.

'TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN PEKİŞTİRİLMESİ İÇİN SAĞLAM BİR İRADENİN BULUNDUĞUNU GÖRDÜK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli dostumun Türkiye'ye, Türkiye ile yakın münasebetlere ve Türk iş dünyasına verdiği önemi ve değeri ben çok iyi biliyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinde ulaştığımız müstesna seviyede Sayın Vucic'in şahsi gayretlerinin çok büyük payı var" diye konuştu.

Ortak çalışmalardan alınan güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum Sayın Vucic'le birlikte bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

İş Forumu'nun yeni kapıların açılmasına, ortaklaşa gerçekleştirilecek yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.