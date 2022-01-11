Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör ve kurul üyelerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve heyeti hazır bulundu.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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