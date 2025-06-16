CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.39'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, İran- İsrail savaşı, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı - Son Dakika
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