Davut Güloğlu ile seçmen arasında gerginlik yaşandı

Seçmen, Davut Güloğlu'nun elinden zor kurtuldu
Seçmen Davut Güloğlu'na soru sordu, "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?" ithamıyla karşılaştı
Salonda gergin anlar: Davut Güloğlu mikrofonu masaya attı, vatandaşla böyle tartıştı
DÜZCE - Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı şarkıcı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü, bir seçmen ise "Açıklayın ismini. Bütün kamuoyu bilsin" diyerek karşılık verdi. Güloğlu ve vatandaş arasında bu sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Güloğlu vatandaşa, "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?" ifadelerini kullanıp, elindeki mikrofonu masaya atınca salonda gergin anlar yaşandı.
Davut Güloğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği kahvehanede bir vatandaşla tartıştı. Güloğlu konuşması sırasında, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Beni gazeteciler tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmesini biliriz' diyorlar" ifadelerini kullandığı sırada bir seçmen, "Bunu açıklamak zorundasınız. Açıklayın ismini. Bütün kamuoyu bilsin" dedi. Bunun üzerine Güloğlu, "Neyin ismini söyleyeyim? Hepsi" diyerek karşılık verdi.
"Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?"
Güloğlu, kendisini tehdit ettiği iddia edilen gazetecinin ismini merak eden vatandaşa yönelik, "Daha ne diyeceğim? Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?" ifadelerini kullanınca salonda gergin anlar yaşandı. Vatandaş ise Güloğlu'nun bu ithamına ilişkin "Başkan beni satın alacak para yok" şeklinde konuştu. Ardından Güloğlu, konuşması sırasında vatandaşın sürekli araya girdiğini belirterek, tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş ise "Sormayalım mı? Biz kimi seçiyoruz bilmeyelim mi? Sen neden celalleniyorsun ki?" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede hararetlendi.
Mikrofonu masaya attı
Vatandaşın, "Başkan elinde mikrofon var, bağırmana gerek yok. Biz seni duyabiliyoruz" söylemi üzerine Güloğlu, mikrofonu masaya atarak vatandaşa "Nerelisin?" diye sordu. Öfkelenen Davut Güloğlu'na vatandaş, "Ben buralıyım. Bana mı vuracaksın?" dedi. Güloğlu ise "Ben sana neden vurayım? Neden benim üzerime geliyorsun?" diye konuştu. Bu sırada salondakiler de araya girerek, Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu ve vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.
Vatandaşın isyanı: "Kardeşim biz soru soramayacak mıyız?"
Salondakilerin dışarıya çıkarmaya çalıştığı vatandaş sinirlenerek, "Çıkmayacağım, neden çıkayım? Kardeşim biz soru soramayacak mıyız?" diyerek bağırdı. Yaklaşık 3 dakika süren gerginlik büyümeden son buldu.
Son Dakika › Politika › Davut Güloğlu ile seçmen arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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