DEM Parti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek için Başvurdu

Politika

DEM Parti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. Başvuru dilekçesi, saat 14.00'te Tuncer Bakırhan tarafından bakanlığa sunuldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, başvurudan önce partisinin TBMM grup toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli'nin dediği aslında dün bizim hazırlıklarını yaptığımız DEM Parti eş genel başkanları ve İmralı görüşmesi, bence olsa çok iyi olur. Sayın Öcalan'ın bu konuda ne dediğini ne düşündüğünü bizzat ağzından duymak isteriz. Eğer DEM Parti eş genel başkanlarına bu sürece bir katkı düşecekse de biz de üzerimize düşen rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığı'na bugün başvuru yapacağız. Aramızda kesinlikle bir irtibat yok; ama çözümün aklı birdir. Çok garip değil, sorunun önemli aktörlerinden birisi tartışılıyor. Demokratik zeminin en önemli partnerinden birisi, gündemdedir. Düşünmüş olabilirler, iyi düşünülmüş. Ama emin olun, dün bu konuyu kendi aramızda tartıştık, dilekçemizi hazırladık. Bu, Sayın Bahçeli'nin dediklerini önemsizleştirmiyor" dedi.