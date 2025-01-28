Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Politika

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

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DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verildi.

28.01.2025 11:09
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Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davanın 7'nci duruşması bugün görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

AVUKATLARI BERAAT TALEP ETTİ

Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

SOFYA ALAĞAŞ KİMDİR?

Sofya Alagaş, 1990 yılında Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle Adana'ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş\'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Son Dakika Politika Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Johny Guitar:
    herkes devlete hesap verecek 94 23 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    devlet hep 18 yaşında kürt kardeşlerimizi kullandırmayacağız 84 14 Yanıtla
  • İlhan Ak:
    Türkiyede hukuk sistemi yeniden düzenlemeli, Türkiye yaşanmaz hale geliyor artık, 24 67 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    madem böyle bir yargı süreci vardı neden YSK adaylığını kabul etti 38 21 Yanıtla
  • Zafer586506!:
    Geliyor gelmekte olan… 41 11 Yanıtla
  • Gürkan Tiryaki:
    DEM partide bu kadar Belediye başkanlıklarına sorun varken ve de en önemlisi Terör bağlantılı iken... Dem parti hala neden kapatılmıyor ..Tabanı neyse Tavanı da aynı değil mi 33 12 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    bu Türk İsmine Benzemiyor 33 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Tipe bak tipe ,bi de Adana da okumuş Adana da yaşamış.Yiğidin harman olduğu güzel Adanamın adını kötüye çıkaranları peydahlayanlar işte hep bunlar. 21 8 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    sonra da DEM den iyi DEM çay bekliyorsunuz.. 13 7 Yanıtla
  • ömer faruk yılmaz:
    Belediye başkanlığına aday olmak için yapacağınız başvuruda sigorta ve vergi borçu olmaması gerekiyormuş. Yani PKK üyesi olmak başvuru için engel bir sebep değilmiş demek. 11 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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