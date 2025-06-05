Deniz Temizliği ile Çevre Günü Kutlandı

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Foça ilçesinde deniz temizliği gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eski Foça rıhtımındaki etkinlikte konuşan İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana çok büyük hizmetler yaptığını belirtti.

Nesillere daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak için doğayı ve çevreyi korumanın en büyük vazifeleri olduğunu kaydeden Baran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.