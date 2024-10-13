Denizli Barosu'nun 49. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde avukat Ufuk Kök yeni Baro Başkanı seçildi.
Denizli Barosu'nun 49. Dönem Olağan Genel Kurulu Denizli Barosu Hizmet Binasında gerçekleşti. Baro seçimlerinde mevcut başkan Adnan Demirdöğer, Jülide Keleş ve Ufuk Kök aday oldu. Bin 500'den fazla üyenin oy kullandığı seçimlerde Ufuk Kök, 557 oy ile baronun yeni başkanı oldu. Jülide Keleş Yarışan 523 oy alırken, mevcut başkan Adnan Demirdöğer ise 460 oy aldı. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli Barosu'nda Ufuk Kök Başkan Seçildi - Son Dakika
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