Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu\'ndan Yeni Yıl Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda halkın hizmetine yönelik projelerin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Başkan, 2025 yılında insan odaklı sosyal projelere imza atacaklarını vurguladı.

30.12.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Göreve geldikleri günden bu yana tüm özverilerini Denizli için harcadıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 2025 yılında da halka hizmet için yapılacak projelerin durmadan devam edeceğini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni yıl kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu mesajında Denizli'nin hak ettiği hizmetlere ulaşmaya başladığının altını çizerken 2025 yılında da insan odaklı, insanı öncüleyen sosyal projelere imza atılacağını belirtti.

"Tek şiarımız halka hizmet"

Başkan Çavuşoğlu mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "2025 yılına adım atarken, geçtiğimiz yıl boyunca bir arada yaşadığımız tüm zorlukları, başarıları ve güzel hatıraları hatırlayarak geleceğe umutla bakıyoruz. Göreve geldiğimiz 4 Nisan'dan bu yana, "Tek şiarımız halka hizmet" diyerek vatandaşlarımız için birçok projeye imza attık. Mazbatayı aldığımız günden bugüne, Denizli'nin kaynaklarını yine şehrimizin insanlarına harcadık. Umuyorum ki 2025 yılı, şehrimizi daha da güzelleştirmek, daha güçlü ve huzurlu bir toplum oluşturmak için yeni fırsatlar sunacak. Hep birlikte, el birliğiyle tüm hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımıza olan inancım tamdır. Birlikte daha güçlü ve daha parlak bir gelecek için emin adımlarla ilerleyeceğiz. 2025 yılının, sağlık, mutluluk, barış ve başarılarla dolu olmasını temenni eder; tüm hemşehrilerime sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir yıl geçirmelerini dilerim. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılı kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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