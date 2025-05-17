Denizli'de Ruhsat Mücadelesi: Mahkeme Kararı Davul Zurnayla Teslim Edildi - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Ruhsat Mücadelesi: Mahkeme Kararı Davul Zurnayla Teslim Edildi

Denizli'de akaryakıt istasyonu ruhsatı iptal edilen firma, mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim ederek eylem yaptı. Mahkeme, firmanın ruhsat talebinin haklı olduğuna karar verdi.

17.05.2025 16:58
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Böyle tepki görülmedi... Mahkeme kararını davul zurnayla belediyeye teslim etti

Ruhsatı iptal edilip işyeri mühürlenen firma, Denizli Büyükşehir Belediyesine karşı açtığı 2 davayı kazandı

Davul zurnalı eylemin ardından mühürlenen istasyon zabıta tarafından hizmete açıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devir aldığı 34 yıllık akaryakıt istasyonunun ruhsatı yenilenmeyen ve ardından mühürlenen firmayı haklı bulan mahkeme, iki defa yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını, davul zurnayla belediyeye teslim ederek sıra dışı bir eyleme imza attı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde 1991 yılında faaliyetlerine başlayan akaryakıt istasyonu, 1 Kasım 2024 tarihinde Antalya merkezli bir firma tarafından devir alındı. Yatırımcı firma, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki istasyonun ruhsatını da devir almak için Ocak ayında Denizli Büyükşehir Belediyesine gerekli başvurusunu yaptı. Daha önceki devir işlemlerinde sunulan belgelerle müracaatını yapan firma, belediyenin yönetmelikte belirtilmesi rağmen yeni belgeler isteyerek talebi yerine getirmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Firmanın kanunen yeterli belgelerle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi talebini değerlendiren Denizli 2. İdare Mahkemesi, ruhsat verilmeme yönündeki uygulama hakkında yürütmeyi durdurma kararına hükmetti. Karara İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinde itirazda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kararın kesinleşmesinin ardından ruhsatı düzenlemek zorunda kaldı.

Ruhsat yeniden talep edildi, istasyon mühürlendi

Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasıyla rahatlayan firma, 21 Nisan 2025 günü büyükşehir zabıtasını yeniden işyerinde görünce şok oldu. Zabıtalar tarafından işletmeye, yine yönetmelikçe istenmesine gerek olmadığı belirtilen belgelerle ruhsatını yenilmesi ve bu işlemler için 15 günlük süresi olduğu tutanakla tebliğ edildi. Bunun üzerine yeniden Denizli 2. İdare Mahkemesine başvuran firma, henüz bir karar açıklanmadan 7 Mayıs 2025 tarihinde istasyonun mühürlenmesi zor durumda kaldı. Firmanın başvurusunu değerlendiren mahkeme, ikinci bir yürütmeyi durdurma kararı vererek, işyerinin faaliyetlerine devam etmesi yönünde hüküm verdi.

Kararı davul zurnayla teslim etti

Denizli ekonomisine katkı sağlamak için yatırım kararı alan ancak geride kalan 6 aylık süreçte yaşadıkları nedeniyle doğru düzgün hizmet veremeyen firma, Denizli 2. İdare Mahkemesinin verdiği ikinci yürütmeyi durdurma kararının ardından sıra dışı bir eyleme imza attı. Firmanın yatırım danışmanı Engin Öz, mahkemenin mührün sökülmesi yönündeki kararını, müzisyenlerle birlikte götürdü. Etraftakilerin meraklı bakışları arasında davul, zurna ve keman eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına gelen firma temsilcileri, süreçte yaşanılanlara tepki için kararı elden teslim etti. Zabıta ekipleri, davul zurnalı evrak tesliminin ardından istasyona gelerek, mührü söktü.

"Başka hiç bir ilde böyle bir uygulamayla karşılaşmadık"

Bir yatırım danışmanı olarak birçok ilde benzer projelere imza attığı belirten firmanın yatırım danışmanı Engin Öz, Denizli Büyükşehir Belediyesinin taleplerine benzer bir durumu bugüne kadar hiç yaşamadığını söyledi. Denizli'ye katkı yapmak isteyen firmanın 6 aydır yaşadıklarını iş bilmezlik olarak nitelendiren Öz, "Kasım ayında işletmeyi kiraladık. Kasım ayından bu yana iş yeri açma belgelerini tamamlamak için gerekli müracaatları yaptık. Fakat yaptığımız müracaatlardan bir sonuç alamadık. Belediyeye yaptığımız resmi başvurudan ret cevabı aldıktan sonra Denizli 2. İdare Mahkemesine başvurduk. Mahkeme sonucunda verilmeyen belge için sunulan gerekçelerimiz haklı görülerek yürütmeyi durdurma kararı verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart günü bizim iş yeri açma ruhsatımızı onayladı. Sonrasında belediye personelleri istasyonumuza gelerek, itiraz ettiğimiz evrakları tekrar isteyerek istasyonumuzu mühürlediler ve iş yeri açma ruhsatımızı iptal ettiler. Mühürlemenin usul ve esaslara aykırı olduğu için ikinci bir hukuk savaşı açtık ve o mahkemeyi de kazandık ve kararın durdurulması kararı verildi. Bugün belediyeye giderek tekrar evraklarımızı teslim ettik. İstasyonumuz şuanda mühürlü. Danışmanlığını yaptığımız bu firma Antalya kökenli bir firma ve Denizli'ye yatırım yapıyor. Bu da Denizli'de 10 kişiye varan bir istihdam oluşturacak. Elimizde mahkeme kararının olmasına rağmen sürecin bu kadar uzatılması firmamızı ve çalışanlarımızı zor durumda bırakmakta. Bizler bu hukuki mücadelemize devam edeceğiz. İş Yeri Açma Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Uygulama Birliğinin verdiği kararlar bizim lehimizde. Biz bu haklı direnişimize devam edeceğiz, adalete güveniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Ruhsat Mücadelesi: Mahkeme Kararı Davul Zurnayla Teslim Edildi - Son Dakika

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