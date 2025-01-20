Denizli'de Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Denizli\'de Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Kocabaş Mahallesi'nde yer alan Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisinin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Tesis, yaşlıların sağlık, huzur ve güven içinde yaşamalarını hedefliyor.

20.01.2025 13:40  Güncelleme: 13:42
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Denizli'de Honaz Belediyesi tarafından Kocabaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Kocabaş Mahallesi'nde yer alan Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisinin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışta, hayırsever ailelerin desteği ve Honaz Belediyesinin katkılarıyla hayata geçen tesisin, yaşlıların sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını amaçlanıyor.

Açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya ailesine katkılarından dolayı teşekkür eden, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, açılışta yaptığı konuşmada; "Bu tesis de emeği gecen gece gündüz demeden hatta kırık parmakla Honaz için çalışan buranın yapılmasını sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim. Tesisimizin elektrik tesisatından, su tesisatına kadar her şeyini kendimiz yaptık. 13 milyon TL'ye yapılacak tesisi biz 5 milyon 700 bin TL'ye mal ettik. Cuma günü açılışını yapacak olduğumuz Aşağıdağdere Mahallemizde bir sosyal tesis daha açılışı daha yapacağız. Böylelikle 17 mahallemizde ki sosyal tesis sorununu çözmüş olacağız. 2025 yılında 20 tane açılışımız olacak. Bir müjde daha vereyim Honaz Belediyemizin hiçbir kuruma hiçbir bankaya 1TL borcu yoktur. Bizle bu tesisleri Kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Borçsuz belediye olarak yolumuza devam ediyoruz. Kocabaş Mahallemizde Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimizin açılışlıdayız. Yaşlılarımızın yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaları için açtığımız merkezimizin açılışına katılan tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür projelerin topluma önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu; "Bu başkanlık Yolculuğunun keyifli tarafı elinizi faydalı tarafa uzatmak. Elinizi halka hizmet etmek için uzatırsanız güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ama elinizi sofradakine götürmek için uzatıyorsanız o zaman bunlar olmuyor. Bizler ilk günden bu yana harama el uzatmayacağız, yetim hakkı yemeyeceğiz dedik. Bu sözlerimiz tutarak güzel işlere imza atarak güzel şehri, güzel ilçeleri oluşturabiliyoruz. Honaz Belediye'miz tarafından projesi tamamlanan bu Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Tesisi açılışını yapıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirilen bu projede başta Honaz Belediye Başkanı'mız Yüksel Kepenek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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