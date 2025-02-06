Politika

Depremzede Hüsne Beşenk: "Evlat atıyor ama devlet atmıyor"

Deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

KİLİS - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni evine kavuşan Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, iyi ki var. İyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.

Afetzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Bak, durumlarını sordu. Afetzedelerden Hüsne Beşenk, evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi. Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin. İyi ki var. İyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun" diye konuştu.