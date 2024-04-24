Mardin'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mardin'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi

Mardin\'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek, hayvan barınağı ve çöp toplama alanına gönderildiği ortaya çıktı. Şehit Nuri Dinç ve Şehit İdan Dinç'in yeğenleri Bilal Dinç köpek barınağına, Mehmet Sıdık Dinç ise çöp toplama görevine verilirken, aynı zamanda belediye çalışanı olan 15 Temmuz Şehidi Mahmut Eşit'in kardeşi de çöp kamyonu arkasına verildiği belirtildi.

24.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi.

Derik Belediyesinde Şehit Nuri Dinç ve Şehit İdan Dinç'in yeğenleri Bilal Dinç Köpek barınağına, Mehmet Sıdık Dinç ise çöp toplamaya verilirken aynı zamanda belediye de çalışan 15 Temmuz Şehidi Mahmut Eşit'in kardeşini de çöp kamyonu arkasına verildiği ortaya çıktı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Derik Belediyesi, 15 Temmuz, Mardin, Derik, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi - Son Dakika


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:32:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement