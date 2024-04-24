Mardin\'de şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi

Politika

Mardin'de Derik Belediyesi'nde çalışan şehit yakınlarının yerleri değiştirilerek hayvan barınağı ve çöp toplama yerine gönderildi.

Derik Belediyesinde Şehit Nuri Dinç ve Şehit İdan Dinç'in yeğenleri Bilal Dinç Köpek barınağına, Mehmet Sıdık Dinç ise çöp toplamaya verilirken aynı zamanda belediye de çalışan 15 Temmuz Şehidi Mahmut Eşit'in kardeşini de çöp kamyonu arkasına verildiği ortaya çıktı. - MARDİN