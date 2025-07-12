Dervişoğlu Edirne\'de Çiftçi ve Şehit Aileleriyle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu, programına Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy köyünden başladı. Burada çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin yanlış tarım politikaları yüzünden üretim kabiliyetini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını öne süren Dervişoğlu, her geçen gün çiftçilerin, üreticilerin derdinin arttığını belirtti.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunmasının ardından Edirne il merkezinde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde şehit aileleriyle bir araya gelen Dervişoğlu, şehitlerin manevi huzurunda ve ailelerinin önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Dervişoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nı da ziyaret ederek, anıtın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu belgesi olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüştükten sonra partisinin genişletilmiş il divan kurulu toplantısına katılan Dervişoğlu, il il gezerek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, yaşadıkları sorunları yerinde dinleyip Meclis'te gündeme getirdiklerini kaydetti.