Dervişoğlu Gazileri Ziyaret Etti

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Ankara'da tedavi gören Gazileri ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü öncesi Ankara Bilkent'te bulunan Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu eşlik etti. Tedavi gören gazilerle ilgilenen Dervişoğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin minnettarlık abideleri olan kahraman gazilerimizi ziyaret ettik. Taleplerini, dertlerini ve sıkıntılarını dinleyerek çözümüne yönelik adımların atılması için elimizden geleni yapacağımızı ve her daim emirlerine amade olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" dedi.