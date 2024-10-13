Dervişoğlu: Milliyetçileri Birleştirmek En Büyük Hedefim - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: Milliyetçileri Birleştirmek En Büyük Hedefim

Dervişoğlu: Milliyetçileri Birleştirmek En Büyük Hedefim

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin birliği için samimiyetle çaba göstereceğini söyledi.

13.10.2024 20:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yaşım, konumum, görevlerim, hayat hikayem gereği yapabileceklerim, yapamayacaklarım ve yapmayacaklarım var. Huzurunuzda bütün samimiyetimle söylüyorum ki en büyük hedefim; Türk milliyetçilerini birleştirmektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 2'nci Büyük Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, Cumhuriyetin Türk gençlerine, Türk milliyetçilerine emanet olduğunu, bunun hakkını vermek zorunda olduklarını söyledi. Dervişoğlu, "Yaşım, konumum, görevlerim, hayat hikayem gereği yapabileceklerim, yapamayacaklarım ve yapmayacaklarım var. Huzurunuzda bütün samimiyetimle söylüyorum ki en büyük hedefim; Türk milliyetçilerini birleştirmektir. Çünkü birleştirme niyetiniz ne kadar halis olursa olsun ayrılık gerekçelerini de doğru tespit etmiş olmanız icap ediyor. Bunu yaparken ağzım kuruyor, bunu söylerken ağzım kuruyor. Ben, aslında Türk milliyetçiliğinin Türk siyasetinde doğru temsil edilebilmesi adına çaba sarf eden bir arkadaşınızımdır. Bana birisi dese ki Müsavat Dervişoğlu şöyle bir cümle kuracaksın, şöyle bir hakaret içeren kelam sarf edeceksin ve bunu Türk milliyetçileri, milliyetçisi birine karşı yapacaksınız dese bana dünyayı verseler beni ona razı edemezler. Çünkü ben bilirim ki bir tek Türk milliyetçisinin kalbini inciterek elde edilmiş zafer aslında Türk milliyetçileri açısından hezimet hükmündedir. ve bütün Türk milliyetçilerini faydacılıktan, çıkarcılıktan, pazarlıkçılıktan, pazarlamacılıktan uzak durmaya davet ediyorum. Hiçbir Türk milliyetçisine kumpas kuramam. Hiçbir Türk milliyetçisini rencide edemem, incitemem. Bugün başka başka mevzilere yerleşsek bile onu dostane bir rakipten öte düşman görüp iftira atamam, tahkir de edemem" dedi.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Eğitim, Son Dakika

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