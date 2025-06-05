Dervişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan, ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günde, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Birlikte yaşamanın asaletini, birbirimizi anlamanın faziletini hiçbir zaman unutmadan, ayrışmalardan uzak, adaletin ve huzurun egemen olduğu aydınlık bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum."