Dervişoğlu\'ndan Sert Eleştiriler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "81 ilde, 86 milyonun hali böyleyken; şimdi karşımıza çıkmış, 'Her derde deva diye' ilaç satıyorlar. İsmi Terörsüz Türkiye. Meclis'e de kaçak eczane kurmuşlar. Bu ilacın özü zehirdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Osmangazi ilçesinde düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge Dervişoğlu'nun yanı sıra, İYİ Parti Bursa milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı. Dervişoğlu, "Biliyorum hepimiz, başka pencerelerden de baksak aynı gözle baktık. Aslında tek bir şey istedik. Tek bir manzara istedik. Güzel bir Türkiye istedik. Yeşili istedik dört bir yanımızda, maviliği istedik göz alabildiğince, elbette al bayrağı istedik üzerimizde. Ne mutlu Türk'üm diyene sözlerindeki Türklük kadar mutluluğu da istedik. İşte bize çok gördükleri budur. Bizden esirgedikleri budur. Ama sen de bil ki suçlusu ne o seçmen ne bu seçmendir. Bize bunu çok gören yanındaki değildir, arkandaki de karşındaki de değildir. Bir vakitler güvendiklerin, inandıkların, oy verip, makam emanet ettiklerindir. Makama oturup, sana selamı sabahı kesenlerdir" dedi.

'BURSA'DAKİ MERT DE İŞSİZ, DİYARBAKIR'DAKİ DİLAN DA'

Ülkenin dört bir yanında problemler olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Onları çözmeyen de artıran da aynı. Bursa'daki Mert de işsiz, Diyarbakır'daki Dilan da. Muğla'da Halime ablam da doktorsuz, Van'daki Berfin bacım da. Samsun'daki ana da, Mersin'deki de çorbasını kaynatamıyor. Çağlayan'da da aynı figan var, Hakkari'de de aynı feryat var. Herkes adalete hasret. Mardin'de Şeyhmuz amca torununa harçlık veremiyor" dedi.

'HER DERDE DEVA DİYE İLAÇ SATIYORLAR, İSMİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Konuşmasına devam eden Dervişoğlu, "81 ilde, 86 milyonun hali böyleyken, şimdi karşımıza çıkmış, 'Her derde deva diye' ilaç satıyorlar, ismi 'Terörsüz Türkiye.' Meclis'e de kaçak eczane kurmuşlar. Bu ilacın özü zehirdir. Zehrin yapacağı da bellidir, yoksul yoksula düşman, Mazlum mazluma düşman. Dertlerinde bile bölünmüş, parçalanmış bir vatan. Benim itirazım bunadır. Yüreğimdeki sönmeyen yangın da bu kapkara düzeni yıkmaya ettiğim yeminim de bundandır. Buraya bizi, içimizdeki bu yangın getirdi. Tek başımıza taşıyamadığımız dertler getirdi. Gülmeye hasret kalmış, asık yüzlerden bıkmış, ne yapsa, kimseye yaranamamış kalplerimiz getirdi. Gözyaşlarımız getirdi ama sileceğiz onları. Feryatlarımız getirdi" dedi.