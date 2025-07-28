Dervişoğlu'ndan Yangın Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Yangın Açıklamaları

28.07.2025 17:39
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yangınların araştırılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor. Yangın beklenen bir şey Türkiye için. 'Yangın gelmez' demek mümkün değil. Ama bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, Bursa'da cumartesi günü çıkan yangında boşaltılan Gürsu'nun kırsal Karahıdır Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Dervişoğlu, yangının çıkış anından itibaren çalışmaları teşkilat olarak yakından takip ettiklerini ifade etti. Yaşanan felaketin, büyük bir sıkıntı olmadan atlatılmasının teselli kaynağı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Ondan teselli buluyoruz ama elbette ki kayıplar var, sıkıntılar var. Zamana da yayılacak. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor. Yangın beklenen bir şey Türkiye için. Dolayısıyla eğer beklenen bir durumla karşı karşıyaysanız ona karşı sıhhat vericisi yüksek tedbirler geliştirmek mecburiyetindeyiz. 'Yangın gelmez' demek mümkün değil. Ama bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım" dedi.

'TOPRAĞIMIZA, BİRLİĞİMİZE, BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Mahalle sakinlerinin alevleri yerleşim yerine sokmamak için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Şimdi burada köylü yerinde durduğu için yangını köyüne sokmamış. Ama öyle yerler var ki biliyorsunuz köy nüfusları azaldı. Dolayısıyla orman köylüsünün de bu zamana kadar yararlanmış olduğu, istifade etmiş olduğu imkanlar kendilerinden mahrum bırakıldı. Dolayısıyla bazı yerlerde sizin göstermiş olduğunuz dirayet sergilenemiyor. Dolayısıyla yangında alanları çepeçevre sarıyor. Önce köyünüze sahip çıktığınız için, topraklarınıza sahip çıktığınız için Cenabıallah sizlerden razı olsun. Kolay bir iş değil. Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza sahip çıkacağız. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Ben bugün yaşanan olayları yerinde tespit edelim, çözümlerine yönelik atılması icap eden adımlar varsa da müştereken atalım diye aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim. Allah böyle sıkıntılardan, böyle afetlerden, belalardan milletimizi, köylerimizi, vatanımızı muhafaza eylesin. En büyük temennimiz odur. Ama burada sergilenen iradenin de Türkiye'ye örnek olması, Türkiye'yi yönetenlerin de bu iradeden bir ibret alması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'HER ZAMAN EMRİNİZDEYİM'

Dervişoğlu, "Birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var, enerjimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı. Üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince, sıkıntıların katbekat büyüyeceğine dair endişeler hasıl oldu. Onların giderilmesi noktasında atılması icap eden bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz işin başından beri görevlerini sürdürüyorlar. Sizlere layık olmanın gururu ve onuruyla hareket ediyorlar. Ben de sizin bir evladınızım, bir kardeşinizim, bu köyün bir ferdi sayıyorum kendimi buranın bir fahri mukimi görüyorum. Öyle görüyorum kendimi. Ne derdiniz varsa ne sıkıntınız varsa, o dertlerin bertaraf edilmesi, sıkıntıların çözülmesi için yapılması gereken her şeye amadeyim. Sizlerin de emirlerine amadeyim. Derdiniz benim derdimdir, bizim derdimizdir. Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Cenabıallah bir daha ülkemizi böyle felaketlerden muhafaza eylesin. Dediğim gibi tesellimiz şudur. Hiç olmazsa can kaybımız yoktur. Gelen mala gelsin. Keşke ona da gelmesin ama cana gelmesin, mala gelsin. Mal yerine koyulur. Allah hepinize bundan sonraki dönemler için yardım etsin. Ben de yanınızda olduğumu ifade ediyorum. Her zaman emrinizdeyim. 2 milletvekiliniz var. Ahmet ağabey burada genel başkan yardımcımız, eski milletvekiliniz. Ben de fahri milletvekilinizim, emrinizdeyim" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Çevre, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Yangın Açıklamaları - Son Dakika

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