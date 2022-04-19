DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, "Toplumsal hayatın ve ekonominin ham maddesi eskisi gibi petrol ya da altın değil. Bunun ham maddesi genç nüfus." dedi.

Ergen, beraberinde Partisinin Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Kaderoğlu ve Kurucular Kurulu Üyesi Ferai Ökmen ile Karabük'e bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ergen, en önemli gündem maddelerinin eğitim olduğunu söyledi.

Bir ülkenin kalkınabilmesi için en önemli enstrümanın eğitim olduğunu, yeni neslin, yeni dünyanın farklı bir ekonomiyi, farklı bir toplumsal hayatı dikte ettiğini vurgulayan Ergen, "Toplumsal hayatın ve ekonominin ham maddesi eskisi gibi petrol ya da altın değil. Bunun ham maddesi genç nüfus. Genç nüfusu yüksek bir ülkeyiz. Bu nüfusu doğru bir eğitim sistemi ile buluşturamazsak ham maddemizi kaybedeceğiz." diye konuştu.

Parti olarak eğitim alanında yapacaklarını anlatan Ergen, yakın zamanda yüksek öğretim ve ilköğretim ile ilgili eylem planlarını, kadın ve eğitim çalışmalarını açıklayacaklarını kaydetti.

Ergen ve beraberindekilere ziyaretlerinde Karabük İl Başkanı Yusuf Aydın da eşlik etti.