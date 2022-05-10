DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti

10.05.2022 09:24
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA lideri Ali Babacan'a teşekkür eden Bilgel, "DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti

"Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla."

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti - Son Dakika
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