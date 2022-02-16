Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu KDK'nın raporunu görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu KDK'nın raporunu görüşmek üzere toplandı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür"

ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Malkoç, Dilekçe-İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonu'na bilgi verdi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dokuz yıldır faaliyet gösterdiğini söyleyerek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun halktan idareye ilişkin şikayetleri aldıklarını ve halkı dinlediklerini ifade etti. Malkoç, "2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldık., 19 bin 740 karar verdik. 19 bin 740 kararın bin 604'ü tavsiye, 3 bin 160 dostane çözüm kararı. Ayrıca telefon, mail ve diğer yollarla kuruma müracaat eden, ilişki kuran 125 bin 28 insanımıza yol gösterdik, yardımcı olduk, hukuki açıdan destek verdik. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurularda çözümde ortalama süre 57 gündür. Dostane çözümlerde bu süre 47 gündür. Kamu Denetçiliği Kurumu uygulamalarıyla bunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın başvuruları kolay almaktadır" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararlarının kamu aleyhine olmadığını Bakanlara, Bakan yardımcılarına ziyaretlerinde anlattıklarını ifade eden Malkoç, "İdarede zihniyet, anlayış dönüşümü katkı sunmaya çalışıyoruz. Merkezde yaptığımız bu çalışmaların yanı sıra 81 ile giderek Valiler, Belediye Başkanları, rektörlerle, illerdeki diğer üst düzey yöneticilerle görüşüyoruz, hukukun üstünlüğünü, hakkaniyete uygun işlem yapmalarını, iyi yönetim ve kurlarla uymanın ne kadar faydalı olduğunu onlara hatırlatıyoruz. Kararlarımıza uyma oranı yüzde 80'e yaklaştı. Avrupa'da yüz yıllık ombudsmanlık geleneğinde kararlara uyma oranı yüzde 80 civarındadır. Uymayanları çağırdığınız gibi, uyanlara da ödül verdiniz. Bunun da çok olumlu etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

Dilekçe ve İnsüan Hakları İnceleme Karma Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru sayısının 20 bin 968 iken 2020 yılında başvuru sayısının 90 bin 209'a yükseldiğini belirtti. Satır, "2020 yılında yapılan yaklaşık 70 bin kovid-19 pandemi destek kredisi konusundaki taleplerin Kamu Denetçiliği girişimleriyle çözümlenmesi üzerine başvuru sayısı 2021 yılında 18 bin 843 olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık dokuz yıllık süreçte yapılan toplam başvuru sayısı 189 bin 587 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılındaki başvurularla birlikte başvuru sayısındaki önemli oranlara ulaşıldığına görüyoruz. 2021 yılında bin 604 adet tavsiye yönünde karar verilmiştir" şeklinde onuştu.