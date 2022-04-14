Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipin halkına ve hükümetine taziye mesaj - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipin halkına ve hükümetine taziye mesaj

14.04.2022 07:38
Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipin halkına ve hükümetine taziye mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi kasırgası sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlere ve hükümetine taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi kasırgası sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlere ve hükümetine taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Filipinler, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipin halkına ve hükümetine taziye mesaj - Son Dakika


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