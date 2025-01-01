Dışişleri Bakanlığı'ndan New Orleans saldırısına kınama

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vermesinin temenni edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.