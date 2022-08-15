Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada

15.08.2022 16:43
Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 41 aydır aralıksız bir şekilde sahada olup çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 41 aydır aralıksız bir şekilde sahada olup çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, seçim odaklı bir çalışmanın içerisinde olmadıklarını dile getirerek göreve geldikleri 2019 yılından bu yana tam 41 aydır aralıksız olarak sahada vatandaşların derdiyle dertlendiklerini söyledi. Her buluşmada sorun ve talepleri not ederek anında pratik çözümler geliştirdiklerini belirten Beyoğlu, "Neredeyse tokalaşmadığımız, selamlaşmadığımız ve kucaklaşmadığımız insanımız kalmadı. Halkımızın hizmetkarı olmaktan başka ajandamız yok. Görevimizin son anına kadar da böyle olacak inşallah" dedi.

Vatandaşların şikayetlerini sahada yerinde görüp dinlemekten haz aldığını belirten Beyoğlu, "Biz zaten bizi övsünler diye bunu yapmıyoruz. Bizi eleştirsinler, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı söylesinler diye sahadayız. Biz hepsiyle dertlenmeye gayret ediyoruz. Vatandaşımızdan gelen her talep, şikayet ve sitemin başımızın üzerinde yeri var. Halktan kopuk bir yönetim anlayışı ile başarılı olamazsınız. Halkımızla aramızda hiçbir engel yok, herkes rahatlıkla bize ulaşabiliyor. Biz halkın ayağına gidiyoruz. Emin olun yaşlı bir vatandaşımızın bizi yüz yüze eleştirmesi, sitemini dile getirmesi bize feyz veriyor. Çünkü bizde samimiyeti gördüğü için çözüm üreteceğimize inanıyor ve bizi karşısında bulunca da dile getiriyor. Bir sorun çözüldüğü zaman bundan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada - Son Dakika

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