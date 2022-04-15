Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Akşener de HDP'ye göz kırpıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Akşener de HDP'ye göz kırpıyor"

15.04.2022 14:12
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Akşener de HDP'ye göz kırpıyor"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Meral Akşener'in iktidara geldiklerinde okullara dağıtacakları kitap ile yaptığı açıklamaların tam bir siyasal fiyasko olduğunu belirterek, "Meral Akşener, Medeni Bilgiler kitabını önererek HDP'ye göz...

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Meral Akşener'in iktidara geldiklerinde okullara dağıtacakları kitap ile yaptığı açıklamaların tam bir siyasal fiyasko olduğunu belirterek, "Meral Akşener, Medeni Bilgiler kitabını önererek HDP'ye göz kırptı, Diyarbakır annelerini yok saydı" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in "iktidara gelirsek okutacağız" dediği Medeni Bilgiler kitabının özellikle İslam dini ve peygamberimize hakarete varacak ifadeler içeriğini ifade etti. Palabıyık, "Meral Akşener, hangi ülkede yaşadığını bir daha sorgulamalıdır. Çünkü İslam dinine vakıf olan ülkemizin, İslam dinine hakaret eden bir kitabı özellikle bir siyasal lider tarafından önerilmesini kabul etmesi mümkün değildir. İslam, mükemmel bir dindir ve dinimizin peygamberi Hazreti Muhammed de örnek bir karakterdir. Hem peygamberimize hem de dinimize hakaret ederek, küçük düşürücü bir vizyona sahip olan Medeni Bilgiler kitabının, bir an önce gündemden kaldırılması gerekmektedir. Sırf, Erdoğan düşmanlığı sebebiyle bu tür kaynaklara başvurulması ve İslam dininin hiçe sayılması, artık muhalefet parti liderlerinden beklenen bir durumdur. Erdoğan düşmanlığı adeta Meral Akşener'in gözlerini kör etmiştir. Siyasal hırs uğruna İslam dinine ve peygamberine hakaret etmeyi göze alan Akşener'in, asıl niyeti daha net anlaşılmıştır" diye konuştu.

HDP'nin özellikle bölgede İslam'ın caydırıcı gücünden rahatsız olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "HDP, özellikle bölge illerinde İslam ile mücadele etmeyi görev olarak benimsemiştir. HDP'nin İslam karşıtı tavrı anlaşılıyor ki Meral Akşener'e ilham olmuştur. HDP, İslam'ın tahrifi için elinden geleni yapmakta ve kendisine alan açmaya çalışmaktadır. Bir taraftan İslam'ın naslarının önemini ortadan kaldırmaya çalışmakta öte taraftan da aile üzerindeki dinin etkisini azaltarak, kadınların geleneksel bağlarından kopmasına sebep olmaktadır. Özellikle Kürt kadınlarını dini hayattan kopararak, onlara seküler bir hayat sunma amacı gütmektedir. Özellikle Diyarbakır anneleri de bu konuyu sık sık gündeme getirmiştir. Çünkü HDP, özellikle gençleri İslam dininden uzaklaştırarak PKK'ya katılmalarına sebep olmuştur. PKK'nın, İslam dininin güçlü olduğu bir alanda başarılı olma ihtimali sıfırdır. Medeni Bilgiler kitabının özellikle gençlere okutulması İslam dininin etkisini zayıflatacak ve gençlerin HDP tarafından zehirlenerek PKK'ya yönelmesine sebep olacaktır. İttifak uğruna İslam dinini dahi gözden çıkaran Akşener, bu tavır ile HDP'ye göz kırpmış fakat Diyarbakır annelerini yok saymıştır" dedi. - BİTLİS

YORUMLAR
500
HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın Bitlis'te 'Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı Bitlis'te 'Liseler Arası Gençler Grubu Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, Bitlis, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Akşener de HDP'ye göz kırpıyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Akşener de HDP'ye göz kırpıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement