Domaniç Belediyesi Borçsuz Devredildi

Politika

Domaniç önceki MHP'li Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, belediyeyi borçsuz ve hatta paralı devrettiğini ifade etti.

Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, 10 yıl önce belediyeyi 800 bin lira borçla devralmıştım. Borçsuz hatta paralı devrediyorum. Kasamızda, şirketimizde paramız var. Bir de her ay 500 bin lira kadar bir parayı kazandıran Güneş Enerji Sistemini size devrettim. Başkanımıza sahip çıkın. Bilip bilmeden kimse sosyal medyadan başkanımızı eleştirmesin, yıpratmasın" dedi.

CHP'li Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal da, "Başkanım siz bize lazımsınız. Tecrübelerinizden faydalanacağız. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yaptığınız hizmetleriniz için ve borçsuz bir belediye bıraktığınız için teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA