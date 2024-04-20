Domaniç önceki MHP'li Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, belediyeyi borçsuz ve hatta paralı devrettiğini ifade etti.
Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, 10 yıl önce belediyeyi 800 bin lira borçla devralmıştım. Borçsuz hatta paralı devrediyorum. Kasamızda, şirketimizde paramız var. Bir de her ay 500 bin lira kadar bir parayı kazandıran Güneş Enerji Sistemini size devrettim. Başkanımıza sahip çıkın. Bilip bilmeden kimse sosyal medyadan başkanımızı eleştirmesin, yıpratmasın" dedi.
CHP'li Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal da, "Başkanım siz bize lazımsınız. Tecrübelerinizden faydalanacağız. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yaptığınız hizmetleriniz için ve borçsuz bir belediye bıraktığınız için teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Domaniç Belediyesi Borçsuz Devredildi - Son Dakika
Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini, 34 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda, suç örgütü üyelerinin 18 bin 635 kişiyi dolandırdığı ve 34 milyon 530 bin TL değerindeki mal varlığına el konulduğu belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da meydana gelen toprak kaymasında 14 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını ve barınma ihtiyacını karşılamak için adımların atıldığını belirtti.
Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihlerinde yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki gösterdi. İşletmeciler, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatları artırmak veya işletmeleri kapatmak dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirtti. Üretimin olmadığı sürece işletmelerin batmaya mahkum olduğunu ifade eden esnaflar, üretimin artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğini dile getirdi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde depremin izlerini silmek için çalıştıklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Ankara'da CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, AKP'li önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını söyledi. Beşikçioğlu, 'Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz' dedi.
Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin 36. kuruluş yıldönümü kutlandı. Başkan Serkan Gürtürk, gazetecilerin kent kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi. Ayrıca, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesinde bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek üretim politikaları ve desteklemeler hakkında bilgi verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde mazbata töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği iddiaları üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
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