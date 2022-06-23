DSP Genel Başkanı Aksakal basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal basın toplantısı düzenledi Açıklaması

23.06.2022 15:19
DSP Genel Başkanı Aksakal basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yunanistan, silahlandırdığı adaların tümünü olması gereken yasal statüye dönüştürmelidir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yunanistan, silahlandırdığı adaların tümünü olması gereken yasal statüye dönüştürmelidir. Bunun sürecinin ucu açık olmamalı, bir takvim tanımlanmalıdır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Pınar Gültekin davası kararına değinen Aksakal, "Yargı süreci henüz tamamlanmış değildir, aşamalarda farklı kararlar oluşabilir ancak bu ilk karar toplumsal vicdanın ağır yarar almasına sebebiyet vermiştir. 'Nasıl bir haksız tahrik düşünülebilmiştir' diye sormadan edemiyoruz. Yazık. Umuyor ve inanıyoruz ki yanlış hesap Bağdat'tan döner." diye konuştu.

Aksakal, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Marmaris'teki yangında binlerce dönüm ormanın yok olduğunu belirten Aksakal, "Israrla söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Ormanı bekçi değil, sevgi korur. Ormanlarımızın tamamını orman köylülerimize vermek zorundayız." dedi.

Aksakal, temmuz ayında çalışanların ve emeklilerin merak ve endişeyle beklediği ücret artışının gerçekçi verilerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aksakal, geçen yıl ve bu yıl gerçekleşen bazı enflasyon verilerine dikkati çekerek "Tüm emeklilere yüzde 38,8-42,5 aralığında uygulanabilecek olan maaş artışına ilaveten en az yüzde 30 seyyanen zam verilmesi hakkaniyetli olacaktır. Bu başlangıçla eşzamanlı hayata geçirilecek olan geniş tabanlı bir ekonomi yönetimi yapısı, sorunların çözümü yolunda ümit veren bir çalışmayı hayata geçirebilecektir." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "kentsel tarım" şeklinde bir terim ortaya attığını belirten Aksakal, "Kendilerini İstanbul surlarının dibinde marul, maydanoz üretmeye endekslemiş bir anlayışı ortaya koymuş görünüyor. Kardeşim, tarım kırsalda olur, köyde olur, tarlada olur." dedi.

"Anladıkları lisanla karşılık verilince sonuç alınabiliyor"

Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan adalar gerginliğine değinen Aksakal, şunları söyledi:

"Son bir haftadır Yunanistan tarafından gelen gürültülerin azaldığına tanıklık ediyoruz. Demek ki bunlara anladıkları lisanla karşılık verilince sonuç alınabiliyor. Şimdiki aşamada konuyu bir adım daha öteye götürüp somut sonuçların oluşması sağlanmalıdır. Yunanistan, silahlandırdığı adaların tümünü olması gereken yasal statüye dönüştürmelidir. Bunun sürecinin ucu açık olmamalı, bir takvim de tanımlanmalıdır."

Aksakal, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'de "güçlü Türkiye" idealine inanmış milletvekillerince onaylanmasının milli birliğin gösterilmesi açısından değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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