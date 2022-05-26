DSP Genel Başkanı Aksakal, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi konusunda öncelikle ABD'nin tüm terör örgütlerine desteğinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Aksakal, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, aileleri ve millete başsağlığı diledi.

Hükümetin ekonomi politikalarına değinen Aksakal, üretim ekonomisine dönüş konusunda yeni ekonomi politikalarının benimsendiğine ilişkin açıklamaları dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Yasası'nın değiştirilmesi ve köylerin yeniden köylülere verilmesi konusunda atılmış bir adıma henüz rastlamadıklarını dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Karma ekonomi modeline geçişe bu denli karşı, liberal ekonomi ve serbest piyasa ekonomisi sistemine bu denli bağımlı olmak, vahşi kapitalizmin boyunduruğunda yaşamaya razı olmak demektir. Bu politika değişiklikleri gerçekleştirilmediği sürece ne Türk parasının kıymetini koruyabilirsiniz ne konut fiyatlarını düşürebilirsiniz ne de kira artışlarının önüne geçebilirsiniz. Hatta bu konuda ortaya koyduğunuz her proje hikaye olmaktan öte anlam ifade etmeyecektir."

"NATO'dan ayrılmakla yok olmayacaktır"

Aksakal, "Rusya tehdidi" gerekçe gösterilerek NATO'ya katılma kararlarını resmiyete döken İsveç ve Finlandiya'nın taleplerine en güçlü desteğin ABD tarafından verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin NATO'ya katılma başvuruları karşısında ortaya konulan ret gerekçeleri doğru gerekçelerdir ancak tek başına eksik kalmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılma talebi konusunda öncelikle ABD'nin tüm terör örgütlerine desteğinin sonlandırılması, elebaşılarının Türk adaletine teslimi sağlanmalıdır, ondan sonra bu konuda diyaloglar kurgulanabilir."

Soğuk Savaş döneminde yine Amerika'nın dayatması karşısında mecbur bırakılan NATO üyeliğinin, aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gerekçesiz ve anlamsız kaldığını savunan Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO sayesinde var olmamıştır, NATO'dan ayrılmakla da yok olmayacaktır." dedi.

"Yeni ittifak yapılanmalarını ortaya çıkaracaktır"

Seçim sürecinin hızlı şekilde başladığını belirten Aksakal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1 kriterinin mevcudiyeti, beraberinde zorunlu olarak yeni ittifak yapılanmalarını ortaya çıkaracaktır. Bugün halihazırda AK Parti, CHP ve HDP'nin öncülüğünde kurgulanmış üç ittifakta yer alan partilerin Meclis'te temsili gerçekleşecekse seçime katılma hakkı bulunan diğer partilerin de mutlak surette yüzde 7 seçim barajını aşacak ve kendilerinin parlamentoda yer almasını sağlayacak demokratik formülü yaratma durumunda olacakları gözden uzak tutulmamalıdır.

DSP, böyle bir çalışmaya öncülük edebilecek tecrübeye ve birikime sahiptir."