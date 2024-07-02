DSP Genel Başkanı Aksakal, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri anma mesajı yayımladı

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenlere ilişkin, "O gün, düşünceleri ve sanatlarıyla bu ülkeye emek veren insanlarımız, acımasızca hedef alındı. Ülkemizin aydın yüzlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Aksakal, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"2 Temmuz 1993, hala acısı içimizde taze olan bir gün. 31 yıl önce Sivas'ta gerçekleşen vahşet, 35 canımızı bizden alırken, yüreklerimizde derin bir yara bıraktı. O gün, düşünceleri ve sanatlarıyla bu ülkeye emek veren insanlarımız, acımasızca hedef alındı. Ülkemizin aydın yüzlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum."