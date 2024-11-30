Dünya Engelliler Günü\'nde Anlamlı Buluşma

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, engelli bireylerin anne ve babasının elini öptü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli, gazi ve yakınları ile bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul:

"Özel bireylerimizin ve ailelerinin, başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıların oluşturulması en temel ilkemizdir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla partisinin genel merkezinde bir araya geldiği engelli bireylerin anne ve babasının elini öptü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, parti genel merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelli, gazi ve aileleri ile bir araya geldi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın en temel ilkeleri olduğunu belirten Yurdakul, şöyle konuştu:

"Özel bireylerimizin ve ailelerinin, başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için, gerekli hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıların oluşturulması, en temel ilkemizdir. Engelsiz bir Türkiye, bariyerlerin olmadığı bir toplum ve gelecek için, empati, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sürekli olarak canlı tutulması amacımızdır. Engelli çocukların tıbbi tanılanması ve eğitim başta olmak üzere yaşanan birçok problemleri vardır. Engelli bireyin doğumundan ölümüne kadar, yaşanan tüm sorunların çözümü ve tek merkezden yönetimi ve organizasyonu için 'Engelliler Koordinasyon Merkezi' kurulmalıdır. Maddi sorunların çözülmesi açısından, özel bireylerimizin maddi sorunlarının giderilmesi ve engelsiz yaşam şartlarının oluşturulması, ilk hedeflerimizden biridir. Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç, protez-ortez ve yazılımların temininde, kapsamlı ve hakkaniyetli bir şekilde devlet desteği ve vergi istisnaları sağlanmalıdır. Kamu hizmetlerine erişim alanında, tüm kamu hizmetlerinin engelliler için her yerde ulaşılabilir olması ve buna yönelik altyapıların oluşturulması sağlanmalıdır. Koruyucu Sağlık Hizmetleri alanında, bedensel ve zihinsel kısıtlılığa yol açan hastalıkların önlenmesi için, geniş kapsamlı koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz sağlanması, sağlığa ulaşım konusunda her türlü öncelik ve kolaylıklar sağlanarak, kalıcı engelliliği tespit edilen vatandaşımızın, bir kez alacağı sağlık kurulu raporunun, ömür boyu geçerli olması politikalarımız arasındadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, engelli bireylerin anne ve babasının elini öptü

Programda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katılım gösteren engelli bireylerin yanına giderek bir süre sohbet etti ve anne ile babasının elini öptü. Engelli bireylerin ve seymenlerin halk oyunu dansıyla devam eden etkinlikte Ampute Milli Futbol Takımına da plaket takdim edildi. Programda, Bahçeli ve Yurdakul'un yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yer aldı.