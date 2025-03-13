Duterte Lahey'de Yargılanacak - Son Dakika
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Politika

Duterte Lahey'de Yargılanacak

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, insanlığa karşı suçlamalarla Lahey'e götürüldü.

13.03.2025 03:01
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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddiasıyla ülkesinde gözaltına alındıktan sonra, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine götürüldü.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddiasıyla ülkesinde gözaltına alındıktan sonra UCM'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine götürüldü. UCM'den yapılan açıklamada, Duderte'yi taşıyan uçağın çarşamba erken saatlerde Rotterdam Havaalanı'na indiği kaydedildi. Duterte'nin UCM'nin talebiyle Filipinler otoriteleri tarafından gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, "Duterte, UCM'nin gözetimine teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Duterte'nin önümüzdeki günlerde UCM'de yapılacak ilk duruşma kapsamında hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Gözaltına alınmıştı

Hong Kong'a ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, UCM'nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söyleyen Duterte, ülkesine dönüşte Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda UCM kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

Kızı Lahey'e götürüldüğünü açıklamıştı

Duderte'nin kızı olan Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, son olarak babasının ülkesinde mahkemeye çıkarılmadan Hollanda'nın Lahey kentine götürüldüğünü açıklamıştı. Sara Duterte yaşanan gelişmelere tepki göstererek, "Bugün kendi hükümetimiz, bir Filipinler vatandaşını, üstelik eski Devlet Başkanı'nı dış güçlere teslim etti. Bu, egemenliğimize karşı açık bir hakaret ve ülkemizin bağımsızlığına inanan her Filipinliye karşı bir hakarettir" demişti. Yaşanan sürecin hukuksuz olduğunu savunan Sara Duterte, babasının Filipinler'deki herhangi bir yargı merciinin karşısına çıkarılmamasını eleştirerek, "Bunu yazdığım sırada zorla Lahey'e götürülüyor. Bu adalet değil, baskı ve zulümdür" ifadelerini kullanmıştı. Duterte'nin sözcüsü Harry Roque ise avukatlarının Duderte'nin serbest bırakılmasına yönelik çabaları sürdürdüğünü ifade etmişti.

İnsanlığa karşı suç işlediği iddia ediliyor

2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia edilmişti. Duterte, UCM'nin kendisi hakkında başlattığı ön soruşturmanın ardından 17 Mart 2018'de Filipinler'i Roma Statüsü'nden çekmişti. 2022'te koltuğu Duterte'den devralan Ferdinand Marcos Jr. da Filipinler'i yeniden Roma Statüsü'ne dahil etmeyeceklerini belirtmişti. Marcos yönetimi, buna rağmen UCM'nin kırmızı bülten aracılığıyla Duterte'nin gözaltına alınmasını istemesi durumunda iş birliği yapacaklarını ifade etmişti. - ROTERDAM

Kaynak: İHA

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