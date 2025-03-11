Duterte, Lahey'e Götürüldü

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, babası ve eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) talebi üzerine gözaltına alınmasının ardından mahkemeye çıkarılmadan bu gece Hollanda'nın Lahey kentine götürüldüğünü açıkladı.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentine götürülüyor. Rodrigo Duterte'nın kızı ve Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün kendi hükümetimiz, bir Filipinler vatandaşını, üstelik eski Devlet Başkanı'nı dış güçlere teslim etti. Bu, egemenliğimize karşı açık bir hakaret ve ülkemizin bağımsızlığına inanan her Filipinliye karşı bir hakarettir. Daha kötüsü, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temel hakları elinden alınıyor. Bu sabah tutuklandığından beri haklarını savunmak ve kanunun sağladığı haklardan yararlanmasını sağlamak amacıyla yetkili hiçbir yargı merciine çıkarılmadı. Bunu yazdığım sırada bu gece zorla Lahey'e götürülüyor. Bu adalet değil, baskı ve zulümdür" ifadelerini kullandı.

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque ise avukatlarının serbest bırakılması amacıyla mahkemeye dilekçe vermek için çabaladıklarını söyledi.

Eski Devlet Başkanı Duterte hakkındaki karar

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün Hong Kong'dan Filipinler'in başkenti Manila'ya dönen Duterte'ye Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararının tebliğ edildiği ve Duterte'nin gözaltına alındığı ifade edilmişti. UCM'den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı belirterek, "Eski Devlet Başkanı şu anda yetkililerin gözetiminde" denilmişti.

Tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti

Duterte dün Hong Kong'da yaptığı açıklamada, UCM'nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti. Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu savunan Duterte, meşru müdafaa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.

Duterte UCM'nin kendisi hakkında başlattığı ön soruşturmanın ardından 17 Mart 2018'de Filipinler'i Roma Statüsü'nden çekmişti. 2022'te koltuğu Duterte'den devralan Ferdinand Marcos Jr., Filipinler'i yeniden Roma Statüsü'ne dahil etmeyeceklerini belirtmişti. Ancak Marcos yönetimi, UCM'nin kırmızı bülten aracılığıyla Duterte'yi gözaltına almasını istemesi durumunda iş birliği yapacağını ifade etmişti.

İnsanlığa karşı suç işlediği iddia ediliyor

Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor. - MANILA