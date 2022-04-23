Ebeler unutulmadı - Son Dakika
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Ebeler unutulmadı

23.04.2022 12:55
Ebeler unutulmadı

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve yönetimi Ebeler Haftası'nda ebeleri ziyaret edip çeşitli hediyeler verdiler.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve yönetimi Ebeler Haftası'nda ebeleri ziyaret edip çeşitli hediyeler verdiler. Başkan Asuk, "Ebelerimiz sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir" dedi.

AK Parti Düzce Kadın Kolları 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü sebebiyle Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan ebeleri ziyaret ettiler. Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve yönetimi ebelerin günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verdiler.

Asuk, "Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında, anne ile bebeğin sağlığı için özveriyle çalışan, tarihin en eski mesleklerinden olan ebelerimiz yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet etmektedir. Ana çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye bakım hizmetleri veren ebelik yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak doğum ağrısı çeken bir annenin ağrılarını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplum içinde saygın bir yere sahiptir. Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimiz sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için, dünyada ve ülkemizde kutlanan 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü canı gönülden kutluyoruz" dedi. - DÜZCE

Ebeler unutulmadı
Ebeler unutulmadı

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Ebeler Haftası, AK Parti, Doğum, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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