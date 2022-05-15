Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna "Böyle belediye yönetilmez" - Son Dakika

Edremit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, belediyede maaş eşitsizliği ve bankamatik çalışanları olduğunu söyledi.

Yoğun bir gündem ile toplanan Edremit Belediye Meclisi'nde meclis kürsüsünden konuşan Cumhur İttifakı Grubu Sözcüsü Murat Tuna, belediye çalışanları arasında maaş eşitsizliği olduğunu söyleyerek, belediyeye gitmeden bankamatikten maaş alan çalışanların olduğunu ifade etti.

Tuna, "Edremit Belediyesi kimsenin babasının malı değildir. Edremit halkının haklarını sonuna kadar savunmak için buradayız. Bu nedenle de sesimizi yükseltmekteyiz. Belediyemizin diğer çalışanlara yaptığı maaş zammının yanında, 167 kadrolu işçiye yapılan yüzde 12'lik zam çok yetersiz. Burada adaletsizlik, eşitsizlik var. Konuyla acilen ilgilenilmesini talep ediyoruz. Belediyemizde görevli 1082 personelimizin içinde işe gitmeden bankamatikten her ay maaş alan çalışanların olduğu bilgileri geliyor. Bu konuyu daha öncede dile getirdik. Başkanlık makamının gerekeni yapmasını istiyoruz. Hasan Arslan ve ekibi belediyeyi yönetemiyor. Borç almış başını gidiyor. Böyle belediye yönetilmez" dedi. - BALIKESİR