Efkan Ala: Terör örgütü silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı aldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, "Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.