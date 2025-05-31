Ekonomi Açılımı Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi Açılımı Çağrısı

Ekonomi Açılımı Çağrısı
31.05.2025 18:09
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Fatih Erbakan, ekonomik sorunlara çözüm için iktidara açılım yapma çağrısında bulundu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Erzurum'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye yolunda yaptığınız açılım gibi ekonomi alanında da bir açılım yapmanız gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Salonu'ndaki kongrede, divan heyetinin oluşturulmasının ardından kürsüye gelen Erbakan, Türkiye'nin, üye kaydı bakımından şampiyonu olan bir parti haline geldiklerini söyledi. Oy oranı açısından Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olduklarını ifade eden Erbakan, "Şimdi inşallah bu 660 bin üyeyi 1 milyon, 2 milyon hedefine ulaştıracağız. 3'üncü büyük parti olmak yetmez, en büyük parti yapacağız 'Milli Görüş'ü" dedi.

"Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomik sorundur. Açlıktır, yoksulluktur alım gücünün düşmesidir" diyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Bugün asgari ücret 22 bin 100 lira seviyesinde. Emekli maaşı 14 bin 469 lira seviyesinde. Açlık sınırı 26 bin lira olmuş. Yoksulluk sınırı 80 bin liraya dayanmış. Bu matematik gerçeklere göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip, yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Neden aç kalmıyor? Sosyal yardımlar var. Sadaka, zekat var. Akrabası, eşi dostu yardım ediyor. Bu vesileyle aç kalmıyor. Ama matematik olarak baktığınız zaman elde ettiği gelir, açlık sınırının altında. Vatandaşın bankalara olan borçları AK Parti iktidarı döneminde 2003'ten 2024-2025'e kadar vatandaşın kredi kartı ve banka kredisi borçları 6 milyar liradan 4,2 trilyon liraya gelmiş. Yani 700 misli artmış. Çiftçinin borçları 2,5 milyar liradan 1 trilyon lira seviyesine gelmiş, KOBİ'lerin borçları 3,6 trilyon lira seviyesine gelmiş. Bu korkunç bir tablodur. Bu rakamlar bile vatandaşın gelir seviyesinin yeterli olmadığının bir ispatıdır. Geliri yeterli olmadığı için borçla, kredi kartıyla banka kredisiyle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Son 1 yılda 18 milyona yakın insan, sosyal yardım almış. 5 milyona yakın insan elektrik faturası desteği almış. 10 milyona yakın insan yakacak desteği almış. Bu rakamlara istatistiklere baktığımız zaman bir Afrika ülkesinin istatistikleriyle karşılaşıyoruz. İcra dosyalarının sayısı 23 milyona çıkmış."

'ENFLASYON TERÖRÜ ALTINDA İNLEYEN MİLYONLARA DA AÇILIM YAPMASI GEREKİR'

Erbakan, "İktidar terörü bitirebilmek için bir açılım yapmaya çalışıyor ama mutfaklardaki yangına karşı, ekonomideki enflasyon terörüne karşı herhangi bir açılım yapmıyor. İktidarın terörsüz Türkiye alanında yaptığı açılım gibi zam ve enflasyon terörü altında inleyen milyonlara da açılım yapması gerekir. Aldıkları maaş 80 bin liralık yoksulluk sınırının altında olan milyonlarca memura bir açılım yapması gerekir. Ocak ayında aldıkları yüzde 11,5'lik maaş zammı 4 ayın içerisinde enflasyonla eridi bitti. Esnaf, iş yeri kiraları, vergiler, faizler, alım gücünün sıfıra düştüğü bir piyasa elektrik ve doğal gaz faturaları. Esnaf perişan halde. 2025'in ilk 4 ayında 31 bin esnaf kepenk kapatmış. İşte bu milyonlarca küçük esnafa iktidarın ekonomik anlamda bir açılım yapması lazım. 26 bin liraya dayanan açlık sınırı en düşük emekli maaşını neredeyse 2'ye katlamış. Emeklilerimiz perişanlar. Asgari ücretli açlık sınırının altında maaşla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çiftçiler, artan girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve zirai don sebebiyle perişan haldeler. Çiftçinin hayvanından traktörüne kadar nesi var nesi yoksa icralık olmuş durumda. Buradan Erzurum'dan iktidara çağrıda bulunuyoruz; terörsüz Türkiye yolunda yaptığınız açılım gibi ekonomi alanında da bir açılım yapmanız gerekiyor. Geliniz, şu yaş çay alım fiyatını en azından 1 dolar olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteği verin, yüksek taban fiyatları açıklayın, emekliye seyyanen zam yapın. Asgari ücretliye temmuz ayında ara zam yapın. Borçların altında ezilen küçük esnafa destek olun. İşsizlikten kırılan gençlerimize istihdam imkanı sağlayın. Dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini artırın" ifadelerini kullandı.

'YAŞANABİLİR TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ'

Erbakan, "Yeniden Refah gelecek, geçmişte olduğu gibi bugün de bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracak inşallah. Yeniden Refah iktidarında öncelikle yaşanabilir Türkiye'yi kuracağız. Emekli, işçi, memur maaşlarının insanca yaşamaya yeter düzeyde olduğu bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Gelir ve servet dağılımının adaletli olduğu bir Türkiye. İşsizlik, istihdam problemini çözmüş bir Türkiye. Adaletli vergi sisteminin hakim olduğu bir Türkiye. Çiftçiye, esnafa sanayiciye tam manasıyla devlet desteğinin sağlandığı bir Türkiye. Kaliteli eğitimin olduğu bir Türkiye. Bağımsız adil bir yargı sistemi. Hızla işleyen yargı süreçlerinin olduğu bir Türkiye. İnanç ve ifade özgürlüğünün tam manasıyla tesis edildiği bir Türkiye" dedi.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Refah, Son Dakika

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