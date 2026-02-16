Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması

Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu\'nun savunması
16.02.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla 4. kez hakim karşısına çıktı. CHP'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları dahil kalabalık bir grubun takip ettiği davada savunma yapan İmamoğlu ''Güç, kendinden emin olana değil, korkana sertleşir. Bakınız, koltuğunu kaybetmekten korkanların yolu hep sahtecilik olmuştur'' dedi. Savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan ve İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davada bugünkü duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılıyor.

KALABALIK BİR GRUP DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

İmamoğlu'nun ailesi, CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve İmamoğlu'nun üniversite arkadaşlarıyla çok sayıda vatandaş da duruşmayı takip ediyor.

İMAMOĞLU YOĞUN ALKIŞLA KARŞILANDI

İmamoğlu, saat 11:06'da yoğun alkışla duruşma salonuna gelirken duruşma başladı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'na "Önceki celseyi, İdare Mahkemesindeki davanın beklenmesi için ertelemiştik. Bir karar çıktı ama kesinleşmedi. Önceki savunmanıza ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu.

SAVUNMASINA EK YAPMAK İSTEDİ

İmamoğlu, savunmasına ek yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi: "Teşekkürler hakim bey. Bu hafta Ramazan ayına giriyoruz. Ne yazık ki böyle talihsiz durumlarla yorulduğumuz durumları yaşıyoruz. Halbuki Ramazan berekettir, vicdanı harekete geçirir. Makam mevki varlık yokluk gözden geçirmesine razı olur ve Yaradana sığınır. İnsanların eşitlendiğini hissetmesi adına bir fırsat ayıdır. Ama üzücüdür ki 2019'daki Ramazan'da seçimi iptal eden zihniyet 2025 yılında yine Ramazan'da diplomamı iptal eden zihniyet, bunu yine Ramazan'a denk düşürerek içi yalan ve iftirayla doldurulmuş şekilde yargılanacağımız bir süreci yaşayacağız.

Ekrem İmamoğlu 'diplomada sahtecilik' davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı

"DİLERİM BU DAVA SAĞLIKLI BİR SÜRECE EVRİLİR"

Ümidim çok değil ama dilerim ve isterim ki ülkemiz ve yargı düzeni açısından bu dava sağlıklı bir sürece evrilir. Ramazan'da bir kez daha 'çirkin davasında' buluşacağız. Ne kadar olmaz denilen şey varsa yargı düzeni içerisinde bize bu dönemde yaşatılıyor. İnancı kullanarak kendine bir yol çizenlerin utanç verici şeyler yapan insanlara haddini bildirme yolu olarak ben Ramazan'ı karşılıyorum ve dua ediyorum. Allah bu insanlara akıl versin. İnşallah bu şekilde üst makamlara gelmiş insanların diline terbiye gelir bu vesileyle. Yargı adına görev yapan insanların da arkadan iş çevirmenin, tuzak kurmanın, kumpas kurmanın, insanların ailesine göz dikmenin ne kadar ahlaksız bir tutum olduğunun hissettirilmesini diliyorum. İnanç akılda ve beyinde yaşar, göstermeye hiç gerek yoktur. Ancak insanların gözüne sokularak gösterilmeye yaşayan zihniyete yönelik bu bizim inancımız değildir diye düşünüyorum"

"SİYASİ TARİH NE YAZIK Kİ YÜZ KARASI DAVALARLA DOLU"

Aziz milletimiz siyasi tarihi ne yazık ki demokrasiyi, insanların iradesini ve umudunu hapsetmeye çalışan yüz karası davalarla doludur. Bugün öyle skandal bir iddianameyle buradayız ki yüce Türk yargısının düşürüldüğü durumdan hicap duyuyorum. Planlanan ne var onu bilmiyorum ama oluşan davalar zinciri tarihte görülmemiş davaları milletimize yaşatmıştır. Böyle bir dönemin çöp bir iddianameyle oluşan sürecinde, hakimlerin değişerek adil yargılanma hakkımın ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz.

Bu utanç verici iddianameyi yazan savcı amacına ulaşarak İstanbul'da bir ilçenin başsavcı vekili olarak görevine getirilmiştir. Bütün bunların ana sebebi çok net, korkudur. Sadece iktidarın başındaki zihniyete karşı 4 seçim kazandığım için ve önümüzdeki seçimleri kazanacağım için kurulan kirli tezgahlardan buradayım. Milletimizin gönlündeki temizliğimi gördükleri için buradayım ama milletimizle bağım sahte değil, temiz ve samimidir. Milletimizin yüzde 70'i yanımdadır, yurttaşlarımın verdiği güçle alnım ak başım dik bir şekilde buradayım ama olan milletimize ve geleceğimize oluyor. Adalete olan güvenci yerle bir ettiniz, insanların yüzde 80'inden fazlası adalete inanmıyor. Ucube, 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' dedikleri yapı iki kişinin dudağının arasında çalışıyor. Devletimizin bütün kurumları dağıtıldı. Asırlık devlet ve devlet geleneğimizin geleceği tek bir adama mahkum edilmek isteniyor. Mevzu çok ciddidir. Bu kesinlikle beka sorunudur. Demokrasiyi yok etmeye çalışan zihniyet yüzünden aylardır Silivri'deyim.

Ekrem İmamoğlu 'diplomada sahtecilik' davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı

'BAŞSAVCININ GELECEĞİ YER ÇOKTAN BELİRLENMİŞTİ'

Bu iktidar zihniyeti 2024 yılı yazından itibaren düğmeye bastı. Yerel seçimlerden 4 ay sonra İstanbul'a atanan başsavcı başarılı olursa, getirileceği makam çoktan belirlenmiştir. Sürecin savcılığına soyunan da iktidarın başındaki kişi olmuştur. Esenyurt'la birlikte yalanlarla operasyonlarla sürece başlanmıştır. 65 yaşındaki saygın bir belediye başkanını (Ahmet Özer) almak nasıl bir vicdan çöküşüyse tüm belediye başkanlarımızın yaşadığı da o'dur. Hapiste yatan bütün arkadaşlarım aynı şekilde masumdur. Bu sahte sürecin içindeki tüm uygulamalar siyasidir ve hedefi bellidir. 19 Mart süreci öncesi ve sonrasıyla çöptür. Hukuksuzdur ve geçersizdir. Bu süreçte makam menfaat elde edenlerin makamları liyakatle elde edilmiş yerler değildir. O insanlara ifade ediyorum ki, siz kaçacaksınız ama bu fetret devri sona erecek ve 86 milyon yurttaşımız kazanacak. Zaman o kadar kısa değildir, yakındır ve kapının eşiğindedir. Tüm bunların hesabını adil mahkemelerde veriyor olacaksınız. Yaşattıklarınız sahtedir ve sahteciliktir.

"GÜÇ KENDİNDEN EMİNE OLANA DEĞİL KORKANA SERTLEŞİR"

Asıl makam milletin gönlündedir. Benim tek derdim de o olmuştur. İktidar bu makamı unutmuştur, bir kişinin gönlünün makamına dönmüştür. O makam da sahtedir ve aldatmacadır. Vakti dolduğunda anlayacaksınız. Güç, kendinden emin olana değil korkana sertleşir. Ben hakikat tarafındayım ve o taraftaki konumumu hiç değiştirmeyeceğim. Yeryüzünde benimki gibi, bu kadar didik didik edilen bir insan yaşamı yoktur. Buraya 12 metrekare hücreden geliyorum. Tarihte böyle bir tecrit yaşanmamıştır. Ne yapmışsak bu tecritin içerisindeyiz. Maşallah aramıza mikrop gelemiyor ama şunu söyleyeyim, mikrop aranızda. Bunu net olarak ifade ediyorum.

KARAR GELEBİLİR

Bugün yapılacak duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. Diğer yandan mahkemeden ek süre talep edilmezse karar verilebileceği bildirildi.

DAVA ERTELENMİŞTİ

Davanın 8 Aralık'ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilirken yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun idare mahkemesinde diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti.

İDARE MAHKEMESİ İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

İdare mahkemesindeki davaya bakan ve tıpkı bugün görülecek davada olduğu gibi yine HSK kararıyla heyeti değiştirilen İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak'ta açıkladığı kararla İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, Hakim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Apple User Apple User:
    ya bunlara şov yaptirmayin timsah gözyaşleri döküyolar 20 16 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    aynı yaşları dökeceksiniz ilk seçimde 2 3
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    gokcek ailesinin yargılanmadıgı bir ulkede tum davalar siyasidir. 19 13 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    iddianameyi yazan adamın akp rozeti takıp bakan olması yeterli zaten siyasi olduğunu anlamaya 1 0
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    diplomam sahte değil demiyo yani 3 1 Yanıtla
  • Recep dönmez Recep dönmez:
    yazilacak cok sey varda gerek yok bedava yorum yapmaya 2 0 Yanıtla
  • 251351Ng 251351Ng:
    konu diploma.diploma ile ilgili tek cümle sarf etmiyor. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Bennu Yıldırımlar’ın acı günü Doğum gününde hayatını kaybetti Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci’den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir
DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil 3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi 'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi

12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
10:24
LeBron James’in İsrail için söyledikleri olay oldu
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu
10:03
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
09:33
Amatör maçta büyük skandal Hakeme bisiklet atıp bayılttılar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar
08:47
İran istihbaratı duyurdu Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
07:54
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
22:32
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat
50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:35:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.