Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu\'nun savunması

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diploması hakkında başlattığı soruşturmanın ardından "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan ve İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar ceza talep edilen davada bugünkü duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda yapılıyor.

KALABALIK BİR GRUP DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

İmamoğlu'nun ailesi, CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve İmamoğlu'nun üniversite arkadaşlarıyla çok sayıda vatandaş da duruşmayı takip ediyor.

İMAMOĞLU YOĞUN ALKIŞLA KARŞILANDI

İmamoğlu, saat 11:06'da yoğun alkışla duruşma salonuna gelirken duruşma başladı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'na "Önceki celseyi, İdare Mahkemesindeki davanın beklenmesi için ertelemiştik. Bir karar çıktı ama kesinleşmedi. Önceki savunmanıza ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu.

SAVUNMASINA EK YAPMAK İSTEDİ

İmamoğlu, savunmasına ek yapmak istediğini söyledi. İmamoğlu, şunları söyledi: "Teşekkürler hakim bey. Bu hafta Ramazan ayına giriyoruz. Ne yazık ki böyle talihsiz durumlarla yorulduğumuz durumları yaşıyoruz. Halbuki Ramazan berekettir, vicdanı harekete geçirir. Makam mevki varlık yokluk gözden geçirmesine razı olur ve Yaradana sığınır. İnsanların eşitlendiğini hissetmesi adına bir fırsat ayıdır. Ama üzücüdür ki 2019'daki Ramazan'da seçimi iptal eden zihniyet 2025 yılında yine Ramazan'da diplomamı iptal eden zihniyet, bunu yine Ramazan'a denk düşürerek içi yalan ve iftirayla doldurulmuş şekilde yargılanacağımız bir süreci yaşayacağız.

"DİLERİM BU DAVA SAĞLIKLI BİR SÜRECE EVRİLİR"

Ümidim çok değil ama dilerim ve isterim ki ülkemiz ve yargı düzeni açısından bu dava sağlıklı bir sürece evrilir. Ramazan'da bir kez daha 'çirkin davasında' buluşacağız. Ne kadar olmaz denilen şey varsa yargı düzeni içerisinde bize bu dönemde yaşatılıyor. İnancı kullanarak kendine bir yol çizenlerin utanç verici şeyler yapan insanlara haddini bildirme yolu olarak ben Ramazan'ı karşılıyorum ve dua ediyorum. Allah bu insanlara akıl versin. İnşallah bu şekilde üst makamlara gelmiş insanların diline terbiye gelir bu vesileyle. Yargı adına görev yapan insanların da arkadan iş çevirmenin, tuzak kurmanın, kumpas kurmanın, insanların ailesine göz dikmenin ne kadar ahlaksız bir tutum olduğunun hissettirilmesini diliyorum. İnanç akılda ve beyinde yaşar, göstermeye hiç gerek yoktur. Ancak insanların gözüne sokularak gösterilmeye yaşayan zihniyete yönelik bu bizim inancımız değildir diye düşünüyorum"

"SİYASİ TARİH NE YAZIK Kİ YÜZ KARASI DAVALARLA DOLU"

Aziz milletimiz siyasi tarihi ne yazık ki demokrasiyi, insanların iradesini ve umudunu hapsetmeye çalışan yüz karası davalarla doludur. Bugün öyle skandal bir iddianameyle buradayız ki yüce Türk yargısının düşürüldüğü durumdan hicap duyuyorum. Planlanan ne var onu bilmiyorum ama oluşan davalar zinciri tarihte görülmemiş davaları milletimize yaşatmıştır. Böyle bir dönemin çöp bir iddianameyle oluşan sürecinde, hakimlerin değişerek adil yargılanma hakkımın ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz.

Bu utanç verici iddianameyi yazan savcı amacına ulaşarak İstanbul'da bir ilçenin başsavcı vekili olarak görevine getirilmiştir. Bütün bunların ana sebebi çok net, korkudur. Sadece iktidarın başındaki zihniyete karşı 4 seçim kazandığım için ve önümüzdeki seçimleri kazanacağım için kurulan kirli tezgahlardan buradayım. Milletimizin gönlündeki temizliğimi gördükleri için buradayım ama milletimizle bağım sahte değil, temiz ve samimidir. Milletimizin yüzde 70'i yanımdadır, yurttaşlarımın verdiği güçle alnım ak başım dik bir şekilde buradayım ama olan milletimize ve geleceğimize oluyor. Adalete olan güvenci yerle bir ettiniz, insanların yüzde 80'inden fazlası adalete inanmıyor. Ucube, 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' dedikleri yapı iki kişinin dudağının arasında çalışıyor. Devletimizin bütün kurumları dağıtıldı. Asırlık devlet ve devlet geleneğimizin geleceği tek bir adama mahkum edilmek isteniyor. Mevzu çok ciddidir. Bu kesinlikle beka sorunudur. Demokrasiyi yok etmeye çalışan zihniyet yüzünden aylardır Silivri'deyim.

'BAŞSAVCININ GELECEĞİ YER ÇOKTAN BELİRLENMİŞTİ'

Bu iktidar zihniyeti 2024 yılı yazından itibaren düğmeye bastı. Yerel seçimlerden 4 ay sonra İstanbul'a atanan başsavcı başarılı olursa, getirileceği makam çoktan belirlenmiştir. Sürecin savcılığına soyunan da iktidarın başındaki kişi olmuştur. Esenyurt'la birlikte yalanlarla operasyonlarla sürece başlanmıştır. 65 yaşındaki saygın bir belediye başkanını (Ahmet Özer) almak nasıl bir vicdan çöküşüyse tüm belediye başkanlarımızın yaşadığı da o'dur. Hapiste yatan bütün arkadaşlarım aynı şekilde masumdur. Bu sahte sürecin içindeki tüm uygulamalar siyasidir ve hedefi bellidir. 19 Mart süreci öncesi ve sonrasıyla çöptür. Hukuksuzdur ve geçersizdir. Bu süreçte makam menfaat elde edenlerin makamları liyakatle elde edilmiş yerler değildir. O insanlara ifade ediyorum ki, siz kaçacaksınız ama bu fetret devri sona erecek ve 86 milyon yurttaşımız kazanacak. Zaman o kadar kısa değildir, yakındır ve kapının eşiğindedir. Tüm bunların hesabını adil mahkemelerde veriyor olacaksınız. Yaşattıklarınız sahtedir ve sahteciliktir.

"GÜÇ KENDİNDEN EMİNE OLANA DEĞİL KORKANA SERTLEŞİR"

Asıl makam milletin gönlündedir. Benim tek derdim de o olmuştur. İktidar bu makamı unutmuştur, bir kişinin gönlünün makamına dönmüştür. O makam da sahtedir ve aldatmacadır. Vakti dolduğunda anlayacaksınız. Güç, kendinden emin olana değil korkana sertleşir. Ben hakikat tarafındayım ve o taraftaki konumumu hiç değiştirmeyeceğim. Yeryüzünde benimki gibi, bu kadar didik didik edilen bir insan yaşamı yoktur. Buraya 12 metrekare hücreden geliyorum. Tarihte böyle bir tecrit yaşanmamıştır. Ne yapmışsak bu tecritin içerisindeyiz. Maşallah aramıza mikrop gelemiyor ama şunu söyleyeyim, mikrop aranızda. Bunu net olarak ifade ediyorum.

KARAR GELEBİLİR

Bugün yapılacak duruşmada savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. Diğer yandan mahkemeden ek süre talep edilmezse karar verilebileceği bildirildi.

DAVA ERTELENMİŞTİ

Davanın 8 Aralık'ta yapılan son duruşması öncesi mahkeme başkanı HSK kararıyla değiştirilirken yeni atanan mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun idare mahkemesinde diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma istemiyle açtığı davanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı ertelemişti.

Kararın ardından mahkemede konuşan İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık" diyerek tepki göstermişti.

İDARE MAHKEMESİ İMAMOĞLU'NUN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

İdare mahkemesindeki davaya bakan ve tıpkı bugün görülecek davada olduğu gibi yine HSK kararıyla heyeti değiştirilen İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak'ta açıkladığı kararla İmamoğlu'nun açtığı davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.