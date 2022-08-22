Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuştu. Dilek İmamoğlu'nun, eşi konuşurken kelimeleri toparlayamamasına karşı endişeli tavırları görüntülere yansıdı.

KELİMELERİ TOPARLAYAMADI

Devamlı güldüğü konuşmasında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken, gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik"

İmamoğlu'nun alkollü olduğunun öne sürüldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.