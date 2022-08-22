Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı

22.08.2022 09:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameralar önünde birtakım açıklamalar yaparken eşi Dilek İmamoğlu'nun endişeli halleri dikkat çekti. Konuşmasında devamlı gülen ve kelimeleri toparlayamayan İmamoğlu, "Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken, gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlanan iskelenin açılışında konuştu. Dilek İmamoğlu'nun, eşi konuşurken kelimeleri toparlayamamasına karşı endişeli tavırları görüntülere yansıdı.

KELİMELERİ TOPARLAYAMADI

Devamlı güldüğü konuşmasında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Batırmaya çalıştıkları vapuru biz yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzdürülmesi gereken, gerek, yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu, İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden bu yönetime geçtik"

İmamoğlu'nun alkollü olduğunun öne sürüldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı
Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı - Son Dakika
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