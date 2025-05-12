Ekvador'daki Saldırıya Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ekvator'da meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırı hakkında kınama mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.