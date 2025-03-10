Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin TL Oldu

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.