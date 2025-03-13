Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor - Son Dakika
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Politika

Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak ve doğum yardımı artacak.

13.03.2025 18:20
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Emekli bayram ikramiyesi, doğum yardımı ve yabancı plakalı araçların otoyollarda aldığı cezaları ödemeden gümrükten geçiş izinlerinin olmaması gibi kanunların yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti tarafından Meclise sunulan, emekli bayram ikramiyesi, doğum yardımı ve yabancı plakalı araçların otoyollarda aldığı cezaları ödemeden gümrükten geçiş izinlerinin olmaması gibi kanunların yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifi ile kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi öngörülüyor

AK Parti tarafından TBMM'ye verilen ve AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Kanun teklifinde kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yer alıyor.

Çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor

Kanun teklifi çerçevesinde doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması öngörülüyor.

Emekli ikramiyeleri 4 bin lira olacak

Kanunda yine emeklilere 3 bin lira olarak verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yüzde 33 oranda arttırılarak, 4 bin lira olması yer alıyor.

Anayasa iptallerinin ortaya çıkaracağı hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ile sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla kanun teklifi çerçevesinde düzenleme yapılması hedefleniyor.

Yabancı plakalı araçlar otoyol geçiş ücretlerini ödemeden ülkeyi terk edemeyecek

Kanunda, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilere Bayram İkramiyesi Artıyor - Son Dakika

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