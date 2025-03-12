Emeklilere Bayram İkramiyesi Bekleniyor

Bakan Işıkhan: "(Emeklilere bayram ikramiyesi) Meclisten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ödenecek olan bayram ikramiyesi için "SGK olarak hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanı Işıkhan emekliye bayram öncesi ödenecek olan 4 bin liralık ikramiye hakkında "Meclis'te gündeme gelip en kısa sürede ödemek için SGK olarak hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz. Rakam netleşti. Bir güncelleme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.