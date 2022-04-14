Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu - Son Dakika
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Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu

14.04.2022 10:22
Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti İlçe Başkanlığının organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti İlçe Başkanlığının organize ettiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen birlik iftarına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit ve yönetim kurulu üyeleri, BBP Emet İlçe Başkanı Cemal Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, partilerin çeşitli kademelerinde görev alan gençlik kolları, kadın kolları ile temsilcileri katıldı.

Emet ilçesindeki Cumhur İttifakının birlik iftarına katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, teravih namazı sonrası esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet etti. - KÜTAHYA

Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Emet'te Cumhur İttifakı iftarda buluştu

YORUMLAR
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Cumhur İttifakı, AK Parti, Hisarcık, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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