Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Seçildi

Endonezya\'da Yeni Devlet Başkanı Seçildi

Endonezya'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Savunma Bakanı Prabowo Subianto, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi. Subianto, zafer konuşmasında tüm Endonezya halkını kucaklayacağını ve sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti. Resmi sonuçların Mart ayında açıklanması bekleniyor.

14.02.2024 17:33
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Endonezya'da seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni devlet başkanı Savunma Bakanı Prabowo Subianto oldu.

Endonezyalılar bugün devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 13.00'da sandıkların kapanmasının ardından oyların yüzde 90'ının sayıldığı ülkede Joko Widodo'nun yerine geçecek yeni devlet başkanı belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut eski general, Savunma Bakanı 72 yaşındaki Prabowo Subianto oyların en az yüzde 58.5'ini alarak ülkenin yeni lideri oldu. Subianto'nun rakipleri iki eski vali Anies Baswedan yüzde 25, Ganjar Pranowo ise yaklaşık yüzde 17 oranında oy alarak yarışı kaybetti.

Başkent Jakarta'daki bir spor kompleksinde zafer konuşması yapan Subianto, "Bu, tüm Endonezya halkının zaferi. Ancak şunu söylemek istiyorum kazanmamıza rağmen kibirli olmamalıyız, alçakgönüllü kalmalıyız. Tüm tarafları kucaklayacağım. Kabileleri, etnik grupları, ırkları, dinleri, sosyal kökenleri ne olursa olsun, tüm Endonezya halkını korumak bizim sorumluluğumuz olacak " dedi. Subianto, hızlı seçim sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ancak Ulusal Seçim Komitesi'nin Mart ayında açıklayacağı resmi sonuçların beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni devlet başkanı 20 Ekim'de yemin ederek göreve başlayacak. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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